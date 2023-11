'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'

John van 't Schip is menselijk, duidelijk en kan 'vooruit regeren'. Drie eigenschappen die hem tot een zeer geschikte coach van Ajax maken op dit moment, zo vinden Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges. Ze werkten in het verleden samen met de beoogde redder in nood in Amsterdam. De aankondiging dat Van 't Schip de nieuwe trainer van Ajax is, lijkt een kwestie van tijd. De onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.

Daarmee vergelijk ik hem een beetje met Ronald Koeman, die dezelfde stijl van werken hanteerde', zegt Lodeweges, die assistent-bondscoach was onder Koeman. Van 't Schip was ook vernieuwend bij PEC Zwolle, vindt Lodeweges. 'Het was bijvoorbeeld voor het eerst dat we heel specifiek gingen trainen op het drukzetten. Hoe verdedig je als de tegenstander een doeltrap neemt? En ook voor het voetballen in balbezit had hij een goed plan. Dat sleep hij erin.

