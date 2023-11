Crisis met de hoofdletter C: Union Berlin verliest voor de elfde keer op rij

Stuttgart, dat tien dagen geleden in de Bundesliga ook al won van Union Berlin, gaat daardoor naar de laatste zestien in het Duitse bekertoernooi. Voor Union Berlin blijkt de gifbeker nog niet leeg te zijn. Zaterdag gaat de ploeg van de geplaagde coach Urs Fischer op zoek naar de eerste overwinning sinds 26 augustus, wanneer het in de competitie bezoek krijgt van Eintracht Frankfurt.

