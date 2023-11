Contract van Anwar El Ghazi verscheurd vanwege pro-Palestijnse berichten

Het contract van Anwar El Ghazi is verscheurd vanwege het plaatsen van pro-Palestijnse berichten. Hij heeft zich positief uitgesproken over gelijkheid en is tegen antisemitisme, islamofobie en onderdrukking. Verschillende Duitse clubs hebben te maken gehad met afwijkende meningen over het conflict. Afellay vraagt zich af waarom Mainz harder optrad.

:

NOSVOETBAL: Contract van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz ontbonden vanwege controversiële sociale media berichtenHet contract van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz is met onmiddellijke ingang ontbonden vanwege controversiële berichten over de oorlog tussen Israël en Hamas die hij op sociale media had geplaatst. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar El Ghazi.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder »

NOSVOETBAL: Contract van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz ontbondenHet contract van Anwar El Ghazi bij FSV Mainz is met onmiddellijke ingang ontbonden. De oud-speler van Ajax en PSV raakte vorige week in opspraak naar aanleiding van berichten over de oorlog tussen Israël en Hamas die hij op sociale media had geplaatst.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder »

NOS: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op sociale mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op sociale mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOSsport | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El GhaziEl Ghazi uitte zijn gevoel vlak na de eerste bombardementen in oktober op Instagram met een pro-Palestijnse boodschap. Mainz nam afstand van het standpunt van de buitenspeler en zette hem tijdelijk uit de selectie. Middels een statement maakte de Duitse club bekend dat El Ghazi excuses had gemaakt, waarna hij in genade werd aangenomen. De voormalig speler van onder meer Ajax en PSV zei zich vervolgens niet te herkennen in de berichtgeving van zijn werkgever.maakt Mainz bekend dat de samenwerking met El Ghazi 'met onmiddellijke ingang' beëindigd wordt."Het is een speciaal geval en we zullen een verklaring afleggen zodra er een beslissing is genomen", zei Christian Heidel, bestuurslid technische zaken, al voordat Mainz met d bevestiging kwam."Dit is een zaak die de hele wereld interesseert en het heeft niets met voetbal en sport te maken. Dit is een politieke kwestie, tevens een juridische en arbeidsrechtelijke kwestie."De oorlog in de Gazastrook ligt zeer gevoelig bij Mainz. Het stadion is vernoemd naar Eugen Salomon, oprichtend lid van de club. Zijn clubfuncties werden, omdat hij joods was, in 1933 door de nazi's afgenomen. Salomon overleed in 1942 tijdens de Holocaust. Om die reden keurt Mainz antisemitisme ten zeerste af.Mainz 05 beendet Vertragsverhältnis mit Anwar El Ghazi.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Afellay aangedaan door ontslag El Ghazi: 'Wat heeft hij dan verkeerd gezegd?'Ibrahim Afellay is het er niet mee eens dat FSV Mainz 05 het contract van Anwar El Ghazi heeft verscheurd. De voetballer kwam onlangs in opspraak vanwege het plaatsen van pro-Palestijnse berichten en moest van zijn club vertrekken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »