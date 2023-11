Conflict El Ghazi en Mainz duurt voort: aanvaller spreekt verklaring tegen

'Voor alle duidelijkheid: mijn verklaring op 27 oktober 2023 was mijn enige en laatste verklaring met betrekking tot mijn posts op sociale media van de afgelopen weken', schrijft de oud-speler van onder meer Ajax en PSV op Instagram. 'Alle andere verklaringen, opmerkingen of verontschuldigingen zijn feitelijk onjuist, zijn niet van mij afkomstig en zijn ook niet door mij goedgekeurd', vervolgt hij.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: El Ghazi distantieert zich van teksten op Mainz-site en doet emotionele oproepAnwar El Ghazi heeft woensdagochtend middels een bericht op zijn Instagram afstand genomen van het statement dat FSV Mainz 05 eerder deze week naar buiten bracht. De Duitse club wist lang niet wat te doen nadat de vleugelaanvaller openlijk zijn steun betuigde aan de Palestijnen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: El Ghazi neemt afstand van uitleg Mainz en publiceert nieuw statementEen nieuwe wending in de soap rondom 1. FSV Mainz en Anwar El Ghazi. De Duitse club meldde maandag dat de vleugelaanvaller spijt heeft van zijn recent pro-Palestijnse posts op Instagram, maar volgens de voormalig speler van Ajax en PSV klopt dat niet. El Ghazi verduidelijkt een en ander woensdag met een nieuw statement op Instagram.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: El Ghazi neemt afstand van uitleg Mainz en publiceert nieuw statementEen nieuwe wending in de soap rondom 1. FSV Mainz en Anwar El Ghazi. De Duitse club meldde maandag dat de vleugelaanvaller spijt heeft van zijn recent pro-Palestijnse posts op Instagram, maar volgens de voormalig speler van Ajax en PSV klopt dat niet. El Ghazi verduidelijkt een en ander woensdag met een nieuw statement op Instagram.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: El Ghazi spreekt statement van Mainz 05 tegen: 'Standpunt blijft hetzelfde'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog GazaIn eerste instantie noemt de club de uitspraken nog onacceptabel en onverteerbaar, maar de Nederlandse aanvaller toont berouw en mag nu toch weer aansluiten bij de selectie.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi in genade aangenomen door Mainz na uitspraken over oorlog GazaIn eerste instantie noemt de club de uitspraken nog onacceptabel en onverteerbaar, maar de Nederlandse aanvaller toont berouw en mag nu toch weer aansluiten bij de selectie.

Bron: NOS | Lees verder ⮕