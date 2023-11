'Compleet verwoest' Ajax verbaast buitenlandse media: 'Degradatie reëel'

, dat spreekt van een 'dubbele opdoffer'. 'Even leek het alsof Ajax zijn rug zou rechten, maar het bezoek aan Eindhoven is uiteindelijk een nachtmerrie geworden. Met 5 punten uit 8 matchen sluit Ajax de rij. Ongezien.'spreekt van een 'historisch drama' voor het gevallen Ajax. 'De recordkampioen van Nederland weet zich niet op te richten.

…making it 5 consecutive defeats in the league now. They just collected 5 total points — and it’s almost November.reageert verbaasd. 'Ajax is vernederd in Eindhoven. Het is er niet beter op geworden door de trainerswissel. Maduro, die Steijn verving, heeft geen wedstrijd gewonnen.'

'Voor het eerst in hun rijke geschiedenis staat Ajax onderaan, slechts vier jaar na het bereiken van de halve finale van de Champions League', weet. 'Dit seizoen kregen ze in acht competitiewedstrijden al 21 goals tegen. Dat is al MEER dan de negentien tegengoals in het laatste seizoen van Erik ten Hag in Amsterdam.' headtopics.com

In Frankrijk wordt gesteld dat Ajax in het ravijn is gedonderd. 'Elke week lijkt de situatie van Ajax te verslechteren', schrijft. 'De Ajacieden wonnen voor de tiende wedstrijd op rij niet en zondag gebeurde dat in stijl. Tegen Eredivisie-koploper PSV werden ze verpletterd, na twee keer te hebben voorgestaan.

Van der Vaart vreest voor Ajax: 'Ja, ik ben heel erg bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Van der Vaart krijgt 'cadeau' van Van Hooijdonk: 'Ja, ik ben bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

Ajax-aanvoerder Bergwijn haalt uit naar media: 'Jullie creëren bommetjes'Ajax-captain Steven Bergwijn is klaar met vragen vanuit de media over de manier waarop hij zijn rol als aanvoerder invult. De linksbuiten vindt dat er 'bommetjes gecreëerd' worden en sluit een transfer naar Saoedi-Arabië uit. Lees verder ⮕

Buitenlandse media zien ‘institutionele crisis’ bij Ajax: ‘Historisch drama’In de buitenlandse media is er veel aandacht voor de huidige sportieve malaise bij Ajax. Na de nederlaag op bezoek bij PSV (5-2) schrijven onder meer de Belgische, Franse en Spaanse pers uitgebreid over de crisis in de Johan Cruijff ArenA. Lees verder ⮕