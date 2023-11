Communicatie in Gaza komt weer op gang, dodental 'boven de 8000'

Het lijkt erop dat er in de Gazastrook geleidelijk weer internet- en telefoonverkeer mogelijk is. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat er hard wordt gewerkt aan het herstellen van de schade, 'onder uitdagende omstandigheden'. Door de aanhoudende Israëlische aanvallen was vrijdagavond vrijwel alle communicatie uitgevallen.

De oorlog heeft in Gaza tot nu toe aan minstens 8000 mensen het leven gekost, meldt het door Hamas gecontroleerde gezondheidsministerie in Gaza. De helft van de slachtoffers zijn kinderen. Zaterdagochtend werd nog een dodental gemeld van 7703. Volgens humanitaire organisaties is het niet mogelijk om deze cijfers onafhankelijk te checken, maar zijn ze in het verleden wel betrouwbaar gebleken.

Gaza vannacht: communicatie komt weer op gang, dodental 'boven de 8000'De afgelopen uren merkten inwoners van Gaza dat ze weer bereik hadden. Ook familieleden in het buitenland konden weer contact krijgen. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Dodental Gaza boven de 8000' • Journalisten: zwaarste explosies in weken te horen'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Adviseur Netanyahu: vanavond begint de vergelding • Zorgen over wegvallen communicatie in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'Zwaarste luchtaanvallen tot nu toe op Gaza', nauwelijks communicatie mogelijkIsraël is ook begonnen zijn operaties op de grond in Gaza uit te breiden, maar vooralsnog is er geen sprake van een groot grondoffensief, waar al weken over wordt gepraat. Lees verder ⮕