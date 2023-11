Commando belandt in wereld van drugs, wapens en geheimen: 6 jaar geëist

Sergeant-majoor Sil werkte samen met inlichtingendiensten, maar hij was geen agent. Hij was bezig met het ontwikkelen en testen van apparatuur waarmee je stiekem kan communiceren, zoals cryptotelefoons van SkyECC. Dat systeem werd ook door criminelen gebruikt.Toen de politie SkyECC kraakte, doken ook de berichten van A. op. Maar de verbazing moet groot zijn geweest. Via zijn mobieltje had A. namelijk vaak contact met een jeugdvriend, de Surinaamse drugscrimineel Greg F.

De recherche denkt dat ze elkaar berichtjes stuurden over de smokkel van 260 kilo coke naar Kopenhagen. En twee transporten vanuit Suriname naar Antwerpen en Hamburg van ieder 250 kilo coke."Ik heb er niks mee te maken, ik doe niks met drugs”, verklaarde A. Niets van de drugs werd onderschept.Er kwamen ook berichtjes voorbij over meer dan duizend stuks pistolen en geweren. A. onderhandelde met een gerenommeerd bedrijf over de aankoop van 570 mitrailleurs. Bevriende drugscrimineel Greg F.

Het korps wist van niks en kent Greg F. niet. Volgens de korpscommandant in Roosendaal mocht de sergeant-majoor met wapens omgaan maar was A. helemaal niet bevoegd om zulke deals te sluiten. De wapendeals kwamen er overigens nooit. A. noemde deze onderhandelingen ‘100 procentJeugdvriend Greg is begin dit jaar veroordeeld tot 9 jaar celstraf. Opvallend is dat die F. ook contact had met Ridouan Taghi.

Een deel van het proces was achter gesloten deuren. Dat ging over de beschuldiging van het lekken van geheime info. Het OM maakte na de zitting bekend dat Sil A. informatie naar buiten zou hebben gebracht over een applicatie die voor het korps commandotroepen was ontwikkeld. Het ging om foto’s en call-signs (roepnamen) van collega-militairen en informatie over oefeningen, werkwijze en tactieken.De advocaat suggereerde dat A. gevaar loopt.

