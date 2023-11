Comedy Central plaatst tekst over Perry bij afleveringen Friends

De tekst was maandag in elk geval aanwezig bij de afleveringen die toen werden uitgezonden. Op Comedy Central zijn vrijwel dagelijks meerdere afleveringen van de komedie te zien. Het is niet duidelijk hoelang Comedy Central de tekst blijft toevoegen.

Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd. De politie onderzoekt zijn dood, maar gaat niet uit van een 'verdacht overlijden'. De acteur was vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de succesvolle komedieserie Friends, die vanaf 1994 tien jaar liep op tv.

