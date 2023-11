Comedy Central plaatst tekst over Matthew Perry bij afleveringen Friends

De tekst was maandag in elk geval aanwezig bij de afleveringen die toen werden uitgezonden. Op Comedy Central zijn vrijwel dagelijks meerdere afleveringen van de komedie te zien. Het is niet duidelijk hoelang Comedy Central de tekst blijft toevoegen.Matthew overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd. De politie onderzoekt zijn dood, maar gaat niet uit van een 'verdacht overlijden'.

Hoewel Matthew Perry als Chandler, naast Rachel, Phoebe, Ross, Monica en Joey de rol van zijn leven speelt, heeft hij in…'Met overlijden Matthew Perry heeft iedereen een vriend verloren'De familie van Matthew Perry heeft voor het eerst sinds het overlijden van de acteur iets van zich laten horen. In een…Eric de Munck: 'Anders kijken naar Friends na dood Matthew Perry'

Friends-makers roemen 'briljant talent' Matthew Perry'Friends'-bedenkers Marta Kauffman, David Crane en Kevin Bright hebben met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van Matthew Perry. De schrijvers en producers van de nog altijd populaire sitcom zeggen in een statement tegen Amerikaanse media dat de acteur, die in de serie Chandler Bing speelde, een groot talent had. Lees verder ⮕

Gwyneth Paltrow blikt terug op 'magische zomer' met Matthew PerryGwyneth Paltrow (51) bewaart goede herinneringen aan de zomer dat zij kortstondig met de zaterdag overleden Matthew Perry datete. Op Instagram deelt ze haar verdriet ter nagedachtenis aan de acteur. Lees verder ⮕

CNN: Onderzoek naar dood Matthew Perry duurt mogelijk nog wekenHet onderzoek naar de doodsoorzaak van Matthew Perry gaat langer duren. Volgens CNN wachten de medische onderzoekers van de Los Angeles County Medical Examiner's Office op de uitslag van een toxicologisch onderzoek. Dat zou nog weken kunnen duren. Lees verder ⮕

Meer onderzoek nodig om doodsoorzaak Matthew Perry vast te stellenWat de Friends-acteur fataal is geworden, kan de patholoog-anatoom nog niet vaststellen. Daarvoor is eerst toxicologisch onderzoek nodig. Lees verder ⮕

TMZ: in 911-gesprek Matthew Perry wordt gesproken over verdrinkenIn een gesprek dat alarmlijn 911 ontving over acteur Matthew Perry op de avond dat hij overleed, werd gesproken over verdrinking. Website TMZ heeft het gesprek in bezit en maakt er melding van. Een deel van het gesprek is niet hoorbaar, meldt TMZ. Lees verder ⮕