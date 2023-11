Comédienne Brigitte Kaandorp speelt bijrol in Ferry: De Serie

Het was voor Brigitte Kaandorp (60) een complete verrassing toen ze hoorde dat zij de prestigieuze Johan Kaart Prijs had…Nederlandse film kleurt volgens Frank 'te veel binnen lijntjes'De hitmusical 'Mean Girls', gebaseerd op de succesvolle film uit 2004, komt naar Europa.

RTLBOULEVARD: Komiek Brigitte Kaandorp speelt bijrol in Ferry: De SerieBrigitte Kaandorp is voor het eerst in vele jaren weer een keer als acteur te zien. De 61-jarige cabaretière speelt in één aflevering een bijrol in Ferry: De Serie, die vanaf vrijdag op Netflix te zien is. Kaandorp is te zien als een klant in de kapsalon waar Daniëlle, de vriendin van hoofdpersoon Ferry Bouman, werkt.

RTLBOULEVARD: Frank Lammers wil Undercover verder uitbreiden: 'Ferry de musical of Ferry op Ibiza'Fans van Ferry Bouman kunnen hun worstenbroodjes vast gaan opwarmen in de oven, want het is bijna zo ver. Vanaf vrijdag zijn gloednieuwe avonturen te streamen van deze Brabantse troetelcrimineel. In ‘Ferry de serie’ gaan er na het succes van ‘Undercover’ en ‘Ferry de Film’ weer heel wat pilletjes, kogels én hilarische scheldwoorden doorheen.

OMROEPBRABANT: Bier, friet en pillen: honderden Ferry-fans genieten op Netflix-feestjeIn een trainingspak, panterprintje of ander schorriemorrie-outfit zijn honderden fans van de Netflix-serie Ferry woensdagavond naar de Noordkade in Veghel gekomen. Drugsbaron Ferry Bouman, gespeeld door de Brabantse acteur Frank Lammers, geeft daar een feestje en 1500 gelukkige fans mochten erbij zijn.

RTLBOULEVARD: Serie Frank Lammers op nieuwe streamingdienst Omroep BrabantOmroep Brabant heeft als eerste regionale omroep van Nederland een gratis streamingdienst gelanceerd. Op Brabant+ is onder meer de voor de streamingdienst gemaakte serie Ministerie van Brabantse Zaken te zien. In de serie pakt Frank Lammers (51) grote Brabantse problemen als stikstof, droogte, drugs, wonen en ontkerkelijking aan.

RTLBOULEVARD: Koningin Margrethe kent de serie Friends niet: 'Nooit gezien'De Deense koningin Margrethe (83) kon woensdag geen reactie geven op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry. De vorstin moest tijdens een persconferentie bekennen dat ze hem en de serie 'Friends' helemaal niet kent.

NPORADIO1: Nieuwe tv-serie 'Leven zonder Letters' met Frans Bauer en deelnemer Dirk-Jan ScharrenburgIn Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd: mensen die niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven of begrijpend lezen. In de nieuwe tv-serie 'Leven Zonder Letters' steunt Frans Bauer mensen met laaggeletterdheid bij het verwezenlijken van hun dromen.

