'Combinatie Verstappen en RB19 is de beste ooit'

30-10-2023 14:56:00 / Bron: NUsport

Max Verstappen pakte opnieuw de zege in Mexico en brak daarmee zijn eigen record van meeste overwinningen in één seizoen. Er is nooit een betere combinatie geweest tussen zo'n coureur en zijn auto, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Mexico.