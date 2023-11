Column Abdelkader Benali: 'Jacob Israel de Haan is in het licht van de actualiteit een vooruitziende geest'

De afgelopen dagen was ik op pad met de schrijver Jacob Israel de Haan. Op een steenworp afstand hiervandaan staat op een steen zijn gedicht gebeiteld. U kent het vast wel:Hij zegt met een mijmrende stem: 'Amsterdam, Amsterdam.

Jacob Israel de Haan is in het licht van de actualiteit rond de oorlog in Gaza een vooruitziende geest. We zouden hem nu een bruggenbouwer noemen. Hij was ook een complex figuur, hij was orthodox-joods en viel op mannen. Hij leefde aan het begin van de vorige eeuw, toen veel van de ingewikkeldheden van onze tijd nog in de kinderschoenen stonden.

De Haan schreef scherp, poetisch en vol overtuiging, over vooroorlogs Palestina - waar, om de Franse schrijver Stendhal te citeren,"men siddert, wanneer men er aan denkt, hoeveel moeite het kost, de waarheid vast te stellen op één enkel punt".Vanuit Jeruzalem berichtte hij voor de krant het Nieuwsblad over de verrichtingen van de Joodse pioniers, veel van hen op de vlucht voor de nietsontziende Europese pogroms. headtopics.com

De Haan sprak met de leiders van de zionistische bewegingen, hij ontmoette meermalen de militante houwdegen Jabotinski.Gaandeweg zijn verblijf kwam De Haan tot de conclusie dat Palestina weliswaar genoeg ruimte had voor een nieuwe aanwas maar dat er ook rekening gehouden moest worden gehouden met de huidige bewoners, de Palestijnen Het land was niet leeg, verre van dat.

In Jeruzalem bevriendt hij de jonge paardenverkoper Adil; via hem wordt Israel de Haan opgenomen onder de moslims. Ze maken lange reizen. En Israel de Haan schrijft hierover, steeds vaker tot ongenoegen van de Nederlandse krantenlezer thuis. Het past een zionist toch niet om Arabieren een stem te geven. headtopics.com

