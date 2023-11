Collin Veijer pakt eerste podiumplaats in sensationele Grand Prix Thailand

MOTORSPORT - WK-debutant Collin Veijer (18) uit Staphorst heeft vanmorgen vroeg in Thailand z'n eerste podiumplaats in de strijd om het wereldkampioenschap in de Moto3-klasse behaald. De 18-jarige coureur van het Duitse Liqui Moly Husqvarna Intact Grand Prix team vloog er in de laatste ronde nog bijna af maar finishte uiteindelijk als derde. 'Het voelt fantastisch. Dit is nog beter dan een pole-position pakken', reageert Veijer na afloop. 'M'n banden waren bijna op.

' Veijer mocht vanaf de vijfde plaats starten en reed ook regelmatig aan de leiding. Podium De Spanjaard David Alonso die op een Colombiaanse licentie rijdt, net als Veijer ook debutant, pakte zijn vierde zege van het seizoen. De Japanner Taiyo Furusato werd tweede. Ook voor hem was het zijn eerste WK-podium. Veijer werd dit seizoen al drie keer vierde: bij de Grand Prix' in Oostenrijk, Indonesië en Australië.

Gesloten Grand Café 't Wapen in Assen wordt kantoorpandNa vijf jaar is het hernieuwde horecaleven van het ooit zo markante herenlogement uit 1780 weer voorbij. 't Wapen krijgt straks op de benedenverdieping een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Lees verder ⮕

Pérez droomt van zege voor eigen publiek: 'Dit weekend moet perfect zijn'Sergio Pérez gaat in de Grand Prix van Mexico voor eigen publiek op jacht naar zijn eerste zege sinds de GP van Azerbeidzjan in april. Lees verder ⮕

Pérez droomt van zege voor eigen publiek: 'Dit weekend moet perfect zijn'Sergio Pérez gaat in de Grand Prix van Mexico voor eigen publiek op jacht naar zijn eerste zege sinds de GP van Azerbeidzjan in april. Lees verder ⮕

Lage Mercedes maakte Hamilton niet sneller in Austin: 'Scheelde 0,05 millimeter'Lewis Hamilton weerspreekt dat zijn Mercedes vorige week tijdens de Amerikaanse Grand Prix snel ging doordat hij met een te lage auto reed. Volgens de gediskwalificeerde Brit speelde dat geen rol. Lees verder ⮕

Verstappen heeft in Mexico bodyguards nodig, maar voelt zich veiligBij de grand prix van Mexico-stad ligt de druk vooral bij Max Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Verstappen zelf schuwt de controverse niet: hij heeft kritiek op de sprintraces en de willekeur in 'plank'-controles. Lees verder ⮕

Lage Mercedes maakte Hamilton niet sneller in Austin: 'Scheelde maar 0,05 millimeter'Lewis Hamilton weerspreekt dat zijn Mercedes vorige week tijdens de Amerikaanse Grand Prix snel ging doordat hij met een te lage auto reed. Volgens de gediskwalificeerde Brit speelde dat geen rol. Lees verder ⮕