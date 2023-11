Collin Veijer (18) pakt eerste Nederlandse podiumplaats in Moto3 sinds 2016

Veijer mocht na de kwalificatie van zaterdag vanaf de vijfde plek starten. De Nederlander reed uitstekend op het Chang International Circuit en reed zelfs een groot deel van de race aan de leiding. Veijer leek in de slotronde de overwinning te gaan pakken, maar hij kwam in de laatste ronde bijna ten val. Met een uiterste krachtsinspanning verzekerde hij zich toch nog van de derde plaats. Veijer werd dit seizoen al drie keer vierde.

De overwinning ging in Buriram naar de Colombiaan David Alonso, die na een sensationele race net wat eerder over de finish kwam dan Taiyo Furusato uit Japan. Veijer werd de eerste Nederlander op het Moto3-podium sinds Bo Bendsneyder bij de GP van Maleisië in 2016. Veijer maakte in augustus al indruk door bij de GP van Oostenrijk poleposition te pakken. Hij was daarmee de eerste Nederlander die bij een motorrace vooraan mocht starten sinds Jurgen van den Goorbergh in 1999.

