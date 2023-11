'Collectief straffen en wegjagen van Gazanen is mogelijk etnische zuivering'

De leefsituatie in Gaza wordt met de dag zorgwekkender. Dit weekend braken duizenden mensen in bij opslagplaatsen en distributiecentra van de Verenigde Naties om aan meel en andere levensmiddelen te komen. Na de Hamas-aanslagen op 7 oktober blokkeerde Israël Gaza volledig. Sinds vorig weekend worden hulpkonvooien toegelaten, maar slechts mondjesmaat. Dit beleid is illegaal, volgens het Internationaal Strafhof. 'Israël straft de Palestijnen collectief.

'Er zouden geen belemmeringen moeten zijn voor het leveren van noodhulp aan kinderen, vrouwen en mannen', zei aanklager Karim Khan bij een bezoek aan de grensovergang tussen Egypte en Gaza. 'Dit zijn onschuldige mensen met rechten.' Israël erkent het Internationaal Strafhof niet, de Palestijnen wel.

