Coevorden wil een fietssnelweg naar Emmen

Een vier meter brede fietssnelweg, met een directe verbinding tussen Coevorden en Emmen. Voor dat plan gaat de gemeente Coevorden nu een haalbaarheidsonderzoek doen. De bedoeling is dat het zogeheten 'doorfietspad' op den duur onderdeel wordt van een groter netwerk van directe en brede fietspaden. Voor het gedeelte tussen Coevorden en Emmen is een route uitgestippeld, langs het treinspoor via Dalen, Veenoord en Nieuw-Amsterdam.

'Want er zijn nog veel onzekerheden en we willen een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van de uitvoering', meldt het college van Coevorden in een brief aan de gemeenteraad. Wanneer de fietssnelweg er ook echt ligt, hangt van dat onderzoek af. Wel is duidelijk dat de route vanwege de lengte niet in één keer kan worden aangelegd, maar in delen.

Germanicus blijft foutloos, Dalen blijft sterk volgen in 2HLees hier de verslagen in de 2e klasse H. Lees verder ⮕

Zoektocht naar verborgen, industriële pareltjes uit Emmen: 'Deze straatlantaarn lag op een zolderkamer'Het Museum Collectie Brands hoopt de eerste expositie volgend jaar in maart te kunnen laten zien. Lees verder ⮕

Treinverkeer in Emmen ligt stil na aanrijding op spoorAls gevolg van het incident kunnen reizigers in ieder geval tot 13.15 uur niet tussen Zwolle en Emmen reizen. Lees verder ⮕

Nieuw theaterstuk VINNIE van Peergroup komt tot leven op boerderijzolder in EchtenDe geur van koeienstront is nog goed te ruiken zodra je de zolder binnenloopt. Op een kleine plek boven een boederijstal kunnen zo'n dertig mensen tussen de hooibalen genieten van het nieuw theaterstuk. Lees verder ⮕

Kruising N381 met Hondsrugweg vanaf vandaag op de schopEr wordt nieuw asfalt aangelegd, waardoor automobilisten in deze periode mogelijk moeten om rijden. Lees verder ⮕

Dua Lipa hint op komst nieuw muzikaal repertoireHet lijkt niet lang meer te duren voordat Dua Lipa (28) nieuwe muziek uitbrengt. De superster deelde zondagmiddag via sociale media een ultrakort clipje waarin ze de woorden 'catch me or I go' zingt. Lees verder ⮕