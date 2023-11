'Code rood' bij bewakers en beveiligers van personen, die door krapte voor 'onmogelijke keuzes' staan

'Code rood' "Er moeten dagelijks last minute beslissingen worden genomen", zegt Struijs doelend op de afwegingen over te beveiligen personen. "Ja en dan gebeuren er ook nog dingen in de georganiseerde misdaad. Zoals coke die in beslag wordt genomen. Dat moet ook onder begeleiding".

Groeiende vraag Mensen zijn ontevreden, zegt Struijs. Dat betekent dat beveiligers en hun leidinggevenden veel moeten uitleggen aan de te beveiligen personen over wat wel en niet kan. "Uitvoerende mensen en chefs doen geweldig werk, maar die zeggen: wij moeten echt keuzes maken. Dit kan niet zo."

Ondertussen dendert de georganiseerde misdaad door, aldus de vakbondsman. "We willen ook graag grote boeven vangen." Het is een 'pressure cooker', volgens Struijs. Persoonsbeveiligers die contact met hem zoeken zeggen dat het 'bijna niet meer te doen is' en dat ze 'voor een onmogelijke opdracht staan'.

De minister geeft aan 'voortvarend' te zijn gestart. Maar daar is nog niet veel van te merken. "Er gebeurt te weinig", zegt Struijs. Hij noemt het druppels op een gloeiende plaat, het gaat te langzaam. "De minister zegt wel steeds: er is geld bijgekomen. Maar het is volstrekt onvoldoende naar wat verantwoord is.

Dagelijks afwegingen maken Op korte termijn moeten er pijnlijke keuzes worden gemaakt. Van persoonlijke afspraken zoals verjaardagen die niet bezocht kunnen worden, tot strafzaken. "Dat een rechtszaak verplaatst moet worden omdat het samenvalt met de verkiezingen of dreiging uit Israël", schetst hij. "Het is dagelijks de afweging maken: gaan we de avond halen en hoe doen we dat dan? Want er gebeurt zoveel in de wereld.

