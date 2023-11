Code oranje in kustprovincies voor storm Ciarán, veel overlast in Frankrijk en VK

Verkeersminister Clément Beaune heeft inwoners van verschillende regio's opgeroepen de auto niet te gebruiken. Bij de kust van Bretagne zijn al windstoten van 180 kilometer per uur gemeten. Langs de Nederlandse kust waait het al flink en in de loop van de ochtend kan het oplopen tot windkracht 9. Ook wordt veel regen verwacht. De ANWB kwam gisteren met het advies om thuis te werken. Met name in de avondspits worden lange files verwacht.

