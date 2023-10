COA waarschuwt dat Ter Apel dit weekend weer vol zit en doet beroep op Eerste Kamer

Asielzoekers die zich in Ter Apel melden, zullen dit weekend opnieuw de nacht moeten doorbrengen in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarvoor waarschuwt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De organisatie doet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vluchtelingenwerk Nederland een dringend beroep op de Eerste Kamer om de omstreden spreidingswet niet controversieel te verklaren.

Aankomende dinsdag stemt de Eerste Kamer over het voorstel van de SGP om de wet controversieel te verklaren, om de wet op die manier uit te stellen. Als een meerderheid van de Eerste Kamer voor het voorstel stemt, komt de spreidingswet op de lijst met controversiële onderwerpen en wordt het pas behandeld als er een nieuw kabinet is, meldt RTV Noord.

