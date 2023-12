Cleveland Browns plaatst zich voor play-offs dankzij Joe Flacco

De American footballers van Cleveland Browns hebben zich met een 37-20 zege op New York Jets voor de derde keer deze eeuw geplaatst voor de play-offs van de NFL. Met dank aan de miraculeuze herrijzenis van een 38-jarige quarterback: Joe Flacco. Eerder verzekerden San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles en Detroit Lions zich al voor de seizoensclimax. Met de Browns zijn zeven van de veertien plekken in de play-offs ingevuld.

De laatste tickets worden in de komende twee speelronden vergeven. De play-offs beginnen op 13 januari. Op 11 februari spelen de beste twee ploegen in Las Vegas de Super Bowl. Elf jaar geleden was Flacco misschien wel de beste quarterback van de NFL. Althans, dat vond Flacco zelf. Hij vond zichzelf beter dan de topspelers uit die tijd: Aaron Rodgers, Peyton Manning en Tom Brady. Flacco werd erom uitgelachen. Tuurlijk, met de meedogenloze defensie van Baltimore Ravens was hij al ver gekomen in de play-offs. In zijn eerste seizoen in 2009 was hij al rookie of the year geworde





