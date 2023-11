City veel te sterk voor United in Manchester Derby, problemen Ten Hag houden aan

, waardoor de problemen bij manager Erik ten Hag aanhouden: 0-3.Voordat het duel begon, was er op Old Trafford een fraai eerbetoon voor de overleden Sir Bobby Charlton. Ten Hag besloot Sofyan Amrabat in de basis te zetten, ook was er plek voor Harry Maguire en Scott McTominay. United begon defensief aan de wedstrijd en zag Maguire na acht minuten al een bal van de doellijn halen. De ploeg van Ten Hag wachtte af voor de counter, maar dat bleek niet effectief.

In de tweede helft ging het duel op dezelfde voet verder: na slechts vier minuten maakte Haaland zijn tweede goal. De Noorse spits werd volledig vrijgelaten bij de tweede paal en kopte overtuigend binnen. Na ruim een uur spelen kreeg Marcus Rashford kans op de aansluitingstreffer, maar de aanvaller schoot een meter naast.Phil Foden zorgde tien minuten voor tijd voor de beslissing en maakte de 0-3 voor City.

