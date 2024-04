Cillessen wil liever KNVB Beker winnen dan deelname aan EK

heeft zichzelf duidelijke doelen gesteld voor het slot van het seizoen. De 34-jarige keeper van NEC wil koste wat kost de KNVB Beker winnen. Die prijs staat hoger op zijn lijstje dan deelname aan het EK.Cillessen kent een uitstekende periode bij NEC, waardoor de link met het Nederlands elftal niet ver weg is."Nee, ik denk er nu niet over na, hoor. Ik weet wat de situatie is en het zit in mijn achterhoofd, meer ook niet", laat hij na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard optekenen door.

Cillessen weet dat hij richting het EK nog in beeld is. Hij sprak onlangs met keeperstrainer Patrick Lodewijks."Patrick zei tegen me dat ik vooral mijn ding moest blijven doen en zo door moest blijven gaan." "Ik weet ook hoe het slot van vorig seizoen is verlopen en we hebben nog anderhalve maand te gaan, dus ik richt me op NEC", benadrukt de doelman. Deelname aan het EK is misschien wel de ultieme bekroning voor Cillessens seizoen, schetst."Maar ik win liever de beker met NE

