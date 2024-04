Cillessen uit zijn frustratie na het stoppen van een strafschop

Cillessen speelde een ijzersterke pot tegen PSV en wist een strafschop van De Jong te stoppen in de slotfase. Na de wedstrijd richtte de doelman zijn frustratie op Van Dongen, nadat de presentator vorige maand zou hebben gelachen om Cillessen. Destijds stopte de keeper van NEC een penalty van Dario van den Buijs tegen RKC Waalwijk. Maar omdat Cillessen te vroeg van zijn lijn kwam, moest de strafschop opnieuw worden genomen."Daar heb jij ook om gelachen”, reageerde Cillessen zaterdag.

"Ik heb je podcast gezien, je hebt me toen uitgelachen. Je zei toen lachend dat ik bij de volgende strafschop weer blind de hoek in zou gaan. Maar het maakt niet uit, nu heb ik hem wel. Nu kan ik lachen", zei de doelman tegen Van Dongen.Derksen is niet te spreken over het gedrag van Cillessen nadat hij de strafschop keerde en het interview."Hij stond na afloop nog te gillen", zegt hij maandagavond aan de talkshowtafel vanover het juichen van de goali

