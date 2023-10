Cillessen terug onder de lat bij NEC • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

Jasper Cillessen keert terug onder de de lat bij NEC. Rogier Meijer geeft de oud-doelman van het Nederlands elftal zondag een basisplaats voor het uitduel met AZ. Cillessen was vorige week al hersteld van een hamstringblessure.

Meijer liet echter Robin Roefs het doel verdedigen tegen Almere City. Dat leidde tot speculaties over een mogelijk rol als tweede doelman voor Cillessen. Sai van Wermeskerken is op proef bij NEC. Trainer Meijer hoopt dat de Japans-Nederlandse verdediger, die in het verleden voor Cambuur en PEC Zwolle speelde, een contract krijgt.

