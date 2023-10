Cillessen keert terug in NEC-basis en blijft ondanks speculatie eerste keeper

Cillessen miste begin deze maand wedstrijden tegen Vitesse en sc Heerenveen vanwege een hamstringblessure. Hij werd vervangen door de twintigjarige Robin Roefs, die ondanks zijn gebrek aan ervaring een uitstekende indruk maakte. NEC-trainer Rogier Meijer verkoos Roefs afgelopen zaterdag boven Cillessen in het thuisduel met Almere City. Het leidde tot wat speculatie, hoewel Meijer uitlegde dat Cillessen nog wat ritme miste.

De oud-Ajacied behoudt dus zijn plek onder de lat. Cillessen keerde vorig jaar zomer na avonturen bij Ajax, FC Barcelona en Valencia terug bij NEC, de club waarbij hij zijn profdebuut maakte. De 34-jarige keeper viel vorig seizoen in negatieve zin op met een aantal blunders. NEC speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Almere City en is de nummer elf van de Eredivisie. Na die wedstrijd riep een deel van de supporters om het vertrek van trainer Meijer.

