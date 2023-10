CIES: Ajax troeft Benfica af en is meest succesvolle opleider in de wereld

is niet van de lucht, maar de Amsterdammers blijken nog steeds één van de beste opleiders in de wereld. Volgens CIES bracht zelfs geen enkele andere club zo veel spelers voort die nu actief zijn in één van de 48 hoogste competities.Liefst 86 spelers die tussen hun 15e en 21ste tenminste drie jaar actief waren voor Ajax spelen momenteel op het hoogste niveau. Daarmee blijven de Amsterdammers de Portugese topclubs Benfica (85 spelers) en Sporting Portugal (83) voor.

Na Ajax is het lang zoeken naar de volgende Nederlandse club. Feyenoord bezet de vijtigste plek met 46 spelers op het hoogste niveau. AZ volgt kort daarachter met 44 opgeleide spelers in de wereld. Daarmee blijven de Alkmaarders PSV (39) voor.Overigens komt Ajax ook als beste uit de bus als het sportieve niveau van de spelers in acht wordt genomen. Om dat te berekenen maaktgebruik van een index.

