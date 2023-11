ChristenUnie-lijsttrekker kritisch op wet 'Voltooid Leven'

ChristenUnie-lijsttrekker Mirjam Bikker wil dat D66 stopt met 'doordrammen' van de wet 'Voltooid Leven'. Die wet moet het voor mensen vanaf 75 jaar mogelijk maken om hulp te krijgen met sterven als zij niet verder willen leven. D66 heeft het wetsvoorstel na kritiek van de Raad van State aangepast en vandaag bij de Tweede Kamer ingediend. Een belangrijke wijziging is dat mensen die vinden dat hun leven voltooid is, een traject van ten minste een half jaar moeten doorlopen.

Ze worden dan begeleid door een 'levenseindebegeleider'. Daarnaast moet er een arts bij betrokken worden. De ChristenUnie heeft ook na de aanpassingen nog felle kritiek. 'De samenleving moet ouderdom eren in plaats van deze 'voltooidlevenwet' faciliteren', zegt Bikker. De regeringspartijen ChristenUnie en D66 botsen vaak over medisch-ethische onderwerpen. Die werden bij de laatste twee formaties min of meer geparkeerd

