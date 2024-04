Christel de Laat treedt op tijdens Paaspop in Schijndel

Christel de Laat vertelt in haar radioprogramma 'Graat en De Laat' dat ze best wel nerveus was voor haar optreden tijdens Paaspop in haar 'eigen' Schijndel. Zouden er wel veel mensen naar haar optreden komen in de theatertent? Het is te horen in de podcast van deze week. Gelukkig weten we ondertussen dat het helemaal goed is gekomen.Jordy en Christel belden ook met Jan Biggel. Hij was speciaal voor een goede vriend aan het helpen bij een bloemenzaak.

Iedereen die een bosje kocht kreeg van de zanger uit Liempde wat extra's voor de Pasen. Jan vertelde vol enthousiasme dat hij het zo leuk vindt dat iedereen blij en vrolijk is tijdens dit weekend. En het was extra feest, want ook voor hem is het camping seizoen begonnen. Jordy en Christel belden ook met Robèrt van Beckhoven. De bakker, patissier en presentator had voor de luisteraars tips om de Paasbrunch net wat lekkerder te maken. De paaseitjes met karamel zeezout zijn een regelrechte hit dit jaa

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



omroepbrabant / 🏆 14. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Paaspop is de trots van Schijndel, maar 'groeit boven het dorp uit'Paaspop en Schijndel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het festival bestaat sinds 1974 en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grotere festivals van Nederland. Trots is het dorp nog steeds op het festival. Maar het is inmiddels zó groot dat de echte verbinding met Schijndel steeds kleiner wordt. 'Het groeit boven Schijndel uit.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Horecazaken in Schijndel dicht tijdens Paaspop: 'Geen personeel'Al dagen kijken vooral de jongeren in Schijndel uit naar Paaspop. Juist zij werken in de lokale kroegen en feestcafés. Dus dit weekend, als Paaspop plaatsvindt, houden veel horecazaken de deuren dicht. Zodat hun werknemers zelf kunnen gaan feesten op het festival. “We gunnen hen dit feestje”, zegt horecaondernemer Yick van der Velden.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Minder modder en geen gekke dingen op Paaspop: 'Las Vegas van Schijndel'Eigenlijk is de slotconclusie in Schijndel bijna ieder jaar hetzelfde, los van het weer. Ja, het is vaak koud en nat. En of je ooit met de auto van het terrein zult raken, is van het humeur van de moddergoden afhankelijk. Maar verder werkt de Paaspopformule nog altijd als een tiet. 'Minder modder en geen noemenswaardige incidenten.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Graat en de Laat bereiden zich voor op PaaspopHet is weer bijna zover: Paaspop in Schijndel. Het festivalterrein krijgt langzaam vorm en dus vonden Jordy en Christel het de hoogste tijd om te bellen met de organisatie. Jasper van de Wouw kon alles vertellen over de opbouw, de artiesten en de sfeer.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Noodmaatregelen na ‘onveilig’ Paaspop: ‘Agenten konden niet communiceren’Volgend weekend begint het festivalseizoen traditiegetrouw in Schijndel. Vorig jaar zorgde een falend communicatiesysteem van de hulpdiensten voor een onveilige situatie. Zo konden agenten geen contact krijgen met elkaar en met de meldkamer. Dat moet dit jaar anders en daarom zijn er noodmaatregelen genomen.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Willy (73) en Henny (70) hebben Paaspop om zich heen zien groeienWilly en Henny Vermeulen uit Schijndel hebben in al die jaren Paaspop enorm zien groeien. Het is nu zo groot dat hun huis zowat midden op het festivalterrein staat. “De glazen stonden wel eens te trillen in de kast”, zegt Henny.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »