Chris Brown aangeklaagd om vermeende mishandeling met tequilafles

Het vermeende slachtoffer deed enkele maanden geleden ook al zijn verhaal in de Britse media, maar nu blijkt dat hij ook een aanklacht heeft ingediend. De man zegt dat hij Brown (34) al zeven jaar kent en hem in de nachtclub wilde groeten. De Amerikaanse zanger, die met zijn tournee Engeland aandeed, zou hem gelijk zijn gaan slaan met de fles. Brown zou daarmee zijn doorgegaan tot de man bewusteloos op de grond lag. Het vermeende incident zou zijn gefilmd door bewakingscamera's.

De man zou daarna in het ziekenhuis zijn opgenomen en verwondingen hebben gehad aan onder meer zijn hoofd en been die mogelijk permanent zijn. Hij eist een schadevergoeding van Brown voor fysieke en emotionele schade.

De zanger is al vaker beschuldigd van mishandeling. Zo werd hij in 2009 veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vriendin Rihanna.

Acda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden."Het is fijn om weer terug te zijn", schreef Acda…Van Dik Hout viert komend voorjaar het 30-jarig jubileum van zijn grootste hit 'Stil In Mij'. Dat doet de band op 18 mei…

