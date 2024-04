Chinese traditie bedreigd door luchtvervuiling

Deze week wordt in China een jaarlijks festival gevierd waarbij men de overleden voorouders eert door allerlei offers te verbranden. Maar die populaire traditie staat nu onder druk, vertelt China-kenner Manya Koetse inHet Qingming Festival, ook bekend als de Dag van de Grafschoonmaak, is een eeuwenoude traditie in China.

"De begraafplaatsen van voorouders worden dan bezocht, waarbij hun graven worden schoongemaakt en papieren geld en andere offers worden verbrand, zodat de voorouders die kunnen gebruiken in het hiernamaals", vertelt Koetse. Van papieren geld tot laptops, poppen en zelfs papieren paleizen en BMW's – alles wordt opgeofferd.Ondanks de belangrijke culturele betekenis staat deze traditie nu onder druk. In de stad Nantong willen lokale autoriteiten de productie en verkoop van papieren offerproducten verbieden vanwege luchtvervuiling en veiligheidsrisico'

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NPORadio1 / 🏆 7. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Deze bomen werden een jaar geleden geplant, maar zijn nu al weer weggehaaldZeventig bomen werden er precies een jaar geleden geplant op de middenberm van de Julianasingel in Oss, maar nu is een deel weer weggehaald. De reden: op de plek van de bomen worden nieuwe elektriciteitskabels gelegd. 'Als we dat geweten hadden, dan zouden we hebben gewacht met het aanplanten.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Zeelandbrug vanwege files deze zomer nog maar één keer per uur openOm files voor het autoverkeer te voorkomen, moet vooral de pleziervaart straks langer wachten.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Zeelandburg vanwege files deze zomer nog maar één keer per uur openOm files voor het autoverkeer te voorkomen, moet vooral de pleziervaart straks langer wachten.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Teleurgestelde Robertson na wedstrijdHet is echt ongelofelijk dat dit de stand is als we van het veld stappen", vertelt een teleurgestelde Robertson na de wedstrijd."Je kunt niet zo spelen als wij hebben gedaan. Natuurlijk valt er moed te putten uit die eerste zestig tot zeventig minuten, maar de laatste twintig minuten waren onbegrijpelijk. Zo open huis houden als wij deden in de slotfase is echt onacceptabel."over de knie te leggen, maar de bezoekers hadden het vizier niet op scherp."Als mensen deze uitslag zien, denken ze dat het een eenzijdige wedstrijd was. We kunnen best kansen missen, maar niet zoals dit. Toch hebben we het gevoel dat we niet mijlenver verwijderd zijn van het niveau vanRobertson heeft nog wel complimenten over voor de goal van Tijjani Reijnders."Een wonderschot, maar we raakten niet in paniek. We begonnen heel sterk aan de tweede helft en kregen ook goede kansen. Maar op dit niveau gaat het erom dat je die mogelijkheden benut

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Michael Reiziger wordt deze zomer toegevoegd aan technische staf van OranjeMichael Reiziger zal tijdens het EK komende zomer in Duitsland onderdeel uitmaken van de technische staf van het Nederlands elftal. Dat weet de NOS te melden. Reiziger is nu nog gewoon bondscoach van Jong Oranje, maar wordt dus tijdelijk doorgeschoven. Dat geldt ook voor keeperstrainer Khalid Benlahsen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Taiwanezen oefenen voor eventuele inval China: 'Moeten op onszelf vertrouwen'Op het Chinese Volkscongres werden deze week de duimschroeven richting Taiwan aangedraaid. De spanningen tussen Taiwan en China lopen verder op.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »