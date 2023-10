Chinese oud-premier Li die steeds meer werd overvleugeld door president Xi overleden

De Chinese oud-premier Li Keqiang is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2013 tot begin dit jaar premier onder president Xi Jinping. Volgens Chinese staatsmedia overleed hij aan een hartaanval. Hoewel Li als premier tien jaar lang de tweede man van China was, kon hij nauwelijks zijn stempel drukken op de Chinese politiek. Hij werd steeds meer overvleugeld door president Xi Jinping, die alle macht naar zich toe trok.

Deng bracht onder meer een scheiding aan tussen de macht van de Communistische Partij en die van de regering, iets wat door Xi weer ongedaan is gemaakt. In maart dit jaar, na afloop van zijn tweede termijn als premier, trad Li terug. Bij zijn afscheid sprak hij de cryptische woorden: 'Terwijl mensen werken, kijkt de hemel toe. De hemel heeft ogen.' Een video daarvan verscheen op sociale media, maar de uitspraak werd in de staatsmedia genegeerd.

