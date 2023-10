Cher is geen fan van eigen stem: 'Een vreemde stijl'

Cher (77) is geen fan van haar eigen stem. "Als ik een keuze had gehad, had ik waarschijnlijk anders geklonken", zegt de zangeres in een interview met 'PAPER Magazine''."Maar ik kreeg mijn keuze niet. Ik kreeg de stem van mijn moeder", vervolgt de 'Believe'-zangeres. Ook noemt de artieste haar manier van zingen 'raar'."Het klinkt niet als een man, het klinkt niet als een vrouw. Ik zit er meer tussenin.

In het verleden is Cher wel eens verbaasd geweest over het succes van sommige albums."Sommige, waarvan ik dacht dat ze goed waren, werden geen hits. Andere, waar ik dan weer minder enthousiast over was, werden dat wel."Haar nieuwe kerstalbum vindt Cher wel leuk, ook al is ze 'geen Cher-fan'."Maar ik vind het wel leuk om te doen. Als ik naar het album luister, denk ik: dit is gelukt.

