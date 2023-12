Chelsea'nin kadrosu hakkında endişeler

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Zie ik het nou goed, Jackson EN Broja in de basis? Een van de twee is al dramatisch genoeg, laat staan allebei tegelijk.

Ik wil op Wolves zetten, maar weet niet of dat haalbaar is. Is deze opstelling van Chelsea dusdanig dramatisch dat Wolves favoriet is? Ik zit ook te kijken. Het is toch bizar dat je 1 miljard uitgeeft en nog staat er zo'n matig elftal op het veld. Echt schocking hoor. Gezien wedstrijd verloop is Chelsea beter maar gezien de ploegen die uit bij wolves hebben gewonnen acht ik wolves wel als favoriet vandaag op minimaal een punt Wolves speelt niet best, als we nou gewoon een keertje de eerste kans(en) benutten speel je een veel relaxdere wedstrij





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL

Ajax'ın Chelsea'den oyuncu transfer etmesi tartışılıyorAjax'ın Chelsea'den Noni Madueke veya Maatsen'i transfer etmesi tartışılıyor. Madueke'in az süre alması transferin tek sebebi değil.

Ramsdale vervangt geblesseerde Sánchez als doelman bij ChelseaDe 25-jarige doelman is zijn plek onder de lat kwijtgeraakt en moet op Stamford Bridge als vervanger dienen van Robert Sánchez. Laatstgenoemde staat voorlopig aan de kant met een blessure. Ramsdale had een belangrijk aandeel in het bereiken van de tweede plek van afgelopen seizoen, maar moet dit jaar genoegen nemen met een rol op de reservebank. De huidige jaargang verscheen hij slechts in vijf Premier League-duels aan de aftrap.

Aanval van fan vormt lelijke smet op bekerzege Chelsea op NewcastleChelsea is dinsdagavond ontsnapt aan een vroegtijdige uitschakeling in de EFL Cup. De ploeg van Mauricio Pochettino keek tegen Newcastle United lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar kwam in de slotfase langszij: 1-1. De strafschoppen die volgden werden beter genomen door de Londenaren.

Chelsea verbreekt negatief record uit 2000 door te verliezen van WolverhamptonChelsea is zondagmiddag tegen alweer de achtste nederlaag van het Premier League-seizoen aangelopen. Uit bij Wolverhampton Wanderers werd er met 2-1 verloren. De verliespartij is de vierde uitnederlaag op rij voor Chelsea, iets wat de Londenaren niet was overkomen sinds het jaar 2000.

Manchester City, Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak için River Plate ile görüşmeleri sürdürüyorClaudio Echeverri, River Plate'nin 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu, Manchester City, FC Barcelona ve Chelsea'nin ilgisini çekiyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, İngiltere şampiyonu Manchester City, Echeverri'yi kadrosuna katma konusunda şu anda en iyi şanslara sahip.

Chelsea'nin kadrosu hakkında endişelerChelsea'nin kadrosu hakkında endişeler

