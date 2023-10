Chantal Janzen geeft kandidaat strenge waarschuwing na optreden in halve finale Holland's Got Talent

Raoel (26) heeft tijdens zijn auditie een heuse golden buzzer van jurylid Chantal Janzen (44) gekregen, maar juist zij ziet tijdens zijn tweede optreden iets gebeuren waar ze helemaal niet blij van wordt...Aangezien er in de finale maar plek is voor vijf kandidaten, staat er veel op het spel. Raoel heeft door de druk op de gouden knop van Chantal een gegarandeerde plek in de halve finale bemachtigd. "Het gevoel wat ik kreeg ook toen ik klaar was.

Maar wanneer de muziek start, gaat het al gauw mis en maakt Raoel een fout. Hij vergeet een stuk van zijn tekst en wil bijna opgeven, maar weet zich te herpakken."Hoe ongelofelijk knap is het dat je je gewoon herpakt hebt en je gaat gewoon door", becomplimenteer Chantal hem in eerste instantie na afloop. Ook de andere juryleden zijn opnieuw onder de indruk van Raoel."Ik vond het ook echt wel iets moois hebben en iets menselijks", aldus Edson da Graça.

Ondanks dat de jury unaniem fan is van Raoels rauwe stem, wil Chantal toch nog iets kwijt."Ik heb nog wel een maar", begint ze."Dit is nu gebeurd. (…) Nu is dit goed, maar dit gaat met de finale niet meer gebeuren", waarschuwt ze met een strenge ondertoon. Daarnaast wil Chantal de zanger in de dop ook nog advies meegeven:"Voel jeRaoel weet wat hem te doen staat en neemt het advies van Chantal om meer zelfvertrouwen uit te stralen ter harte:"Beloofd. headtopics.com

