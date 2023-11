Champions League maakt geen verschil voor Feyenoord: 'We zijn hierop getraind'

De Rotterdammers leden zondag de eerste competitienederlaag.. Dat ligt volgens Zerrouki niet aan het Champions League-programma. 'Ik denk niet dat daar het verschil inzat. Natuurlijk ben je wat frisser wanneer je geen Champions League speelt, maar we zijn getraind om twee wedstrijden in een week te spelen, die fitheid hebben we', vertelde hij na afloop op de persconferentie. 'Dat mag ook geen excuus zijn.

We trainen de hele week om uiteindelijk een wedstrijd te spelen, de leukste dag van de week. Dat is zeker geen excuus.'Door de nederlaag van Feyenoord en de zege van PSV op Ajax is het gat inmiddels zeven punten. Zerrouki maakt zich er niet druk om. 'We zijn met onszelf bezig en willen iedere dag beter worden en nu is er een dipje. We moeten ons herpakken en ervan leren. Dit mag ons dit seizoen niet meer gebeuren.

Mossou voorziet 'domweg unieke' transfer Feyenoord: 'Kan tienvoudige opleveren'Santiago Gimenez gaat de duurste uitgaande transfer van Feyenoord aller tijden worden, zo denkt ook Sjoerd Mossou. De Mexicaan zou voor naar verluidt 45 miljoen euro mogen vertrekken uit De Kuip, maar Mossou denkt dat de transfer nog meer zou kunnen opleveren.

'Domweg unieke transfer' moet groot probleem van Feyenoord gaan oplossenSantiago Gimenez gaat de duurste uitgaande transfer van Feyenoord aller tijden worden, zo denkt ook Sjoerd Mossou. De Mexicaan zou voor naar verluidt 45 miljoen euro mogen vertrekken uit De Kuip, maar Mossou denkt dat de transfer nog meer zou kunnen opleveren.

