Cerny viert met kiezelhard schot zijn eerste goal voor Wolfsburg

Cerny bedankte zijn coach daar op een gepaste manier voor. Na een klein kwartier werd de aanvaller weggestuurd door Tiago Tomás en verscheen hij voor Leipzig-doelman Péter Gulácsi. Die liet Cerny kansloos met een kiezelhard schot met zijn linker: 1-0.

