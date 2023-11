Cerný scoort voor het eerst voor Wolfsburg

Wéér een aanslag: hoe Oekraïne vijanden over de grens uitschakeltVS slaat terug na aanvallen in Syrië en Irak: 'Verdere escalatie dreigt'Joe en Jill Biden vieren Halloween met boeken en snoepSamenvatting: Griekspoor knokt zich terug in eerste ronde ParijsBekijk de trailer van het eerste deel van The Crown: seizoen 6

VI_NL: Cerny viert met kiezelhard schot zijn eerste goal voor WolfsburgLees meer

VOETBALPRIMEUR: Dubbel feest: Cerny schiet kiezelhard raak tegen Leipzig en heeft heugelijk nieuwsVaclav Cerny heeft dinsdag zijn eerste doelpunt gemaakt voor VfL Wolfsburg. De voormalig vleugelspeler van FC Twente schoot kiezelhard raak in het DFB Pokal-duel met RB Leipzig: 1-0. Na zijn fraaie treffer lijkt Cerny heugelijk nieuws aan te kondigen.

NUSPORT: Voormalig PSV-spits scoort met fabelachtige hakbalGianluca Scamacca, die in het verleden uitkwam voor PSV en PEC Zwolle, maakte maandagavond een prachtig doelpunt in de Serie A. Namens Atalanta Bergamo verschalkte hij de keeper van Empoli met een fraaie hakbal. De Serie A zie je bij Ziggo Sport.

RTLBOULEVARD: Robert de Niro ontkent beschuldigingen voormalig assistentRobert de Niro (80) heeft in de rechtbank in New York de beschuldigingen van zijn voormalig assistent aan zijn adres ontkend. De acteur is door Graham Chase Robinson beschuldigd van genderdiscriminatie, intimidatie, ongewenst fysiek contact en verbaal geweld.

VOETBALZONENL: Voormalig winnaar kritisch op Ballon d'Or, noemt uitverkiezing 'een farce'Lionel Messi mocht maandagavond in Parijs de achtste Ballon d’Or uit zijn carrière in ontvangst nemen. De Argentijnse superster troefde zo Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé af, die respectievelijk tweede en derde werden. Niet iedereen was echter met deze volgorde eens.

