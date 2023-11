Cel voor makers van Indonesische hoestdrank na kindersterfte

Maar omdat het bedrijf de ingrediënten zelf niet had getest en vertrouwde op de informatie van de leverancier is de giftige stof in de hoestdrank beland. De advocaat van Afi Farma zei tegen de BBC dat de toezichthouder in Indonesië niet eist dat medicijnfabrieken de ingrediënten zelf moet testen, maar de rechter vond dat geen goed argument. De aanklagers hadden negen jaar cel jaar geëist tegen de directeur en zeven jaar tegen de andere leidinggevenden.

