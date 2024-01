Carnaval in Roeptoetgat: Winacties voor kaartjes, roeptoeters en carnavalspakketten

Carnaval in Roeptoetgat is een fijnfisjenie! Om dat extra te vieren zijn er allerlei acties waarmee je kaartjes, roeptoeters of carnavalspakketten kunt winnen. Hier kun je alle winacties vinden, inclusief de uitleg.

? Dus zet je radio aan, installeer Brabant+, volg onze socialmediakanalen, hou onze app/website in de gaten en speel lekker mee!Het wordt de musthave van dit jaar en wellicht ook de komende jaren: de enige echte Roeptoeter! In Roeptoetgat vliegen de Roeptoeters je deze carnaval om de oren. Wil jij ook zo'n veelzijdige Roeptoeter bemachtigen? Zet een post onder de Roeptoetvideo die je op onze social media kunt vinden. Laat met een origineel, grappig of creatief bericht of video weten hoe jij de roeptoeter gebruik





omroepbrabant » / 🏆 14. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Dit zijn de veelgestelde vragen van en over RoeptoetgatCarnaval in Brabant, dat volg je bij DE carnavalszender van Brabant: Roeptoetgat! Carnaval zit ons echt in het hart. Samen met de iedereen in de provincie die carnaval een warm hart toedraagt maken we dit jaar weer een fijnfisjenie! Want...het mooiste dat is carnaval.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Nog drie Nederlanders in de race op het WK darts: bekijk hier het programmaHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met nog vier Nederlanders in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Als Duitsers Nederlandse dijken gaan bouwen, hebben we hier een probleemStel dat er nog twee keer zo veel regen valt, dan blijft Nederland veilig omdat in Duitsland de dijken langs de Rijn eerder breken. Maar wat als de roep om veiligheid daar groeit?

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Op veel plekken angst voor 'Polenhotels', maar hier gaat het al tijden goedIn Brabant is steeds meer behoefte aan grote woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten. Maar in veel gevallen stuit dat op verzet omdat omwonenden bang zijn voor overlast. 'Maar die vrees is lang niet altijd terecht', zegt directeur Eefke Visser van uitzendbureau Goodmorning. 'Het zit 'm erin dat je elkaar opzoekt en met elkaar in gesprek blijft.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Duitse 'Wutwoche' kent parallellen met boerenprotest hier, maar ook veel verschillenDuitsland gaat een week van boerenprotesten tegemoet. De vergelijking met Nederland dringt zich op, maar de onderliggende problemen zijn totaal anders dan hier.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

‘De verwachting was dat Louis van Gaal het hier wel aan de gang zou krijgen’Voetbalminnend Nederland krijgt vaak hetzelfde menu voorgeschoteld: ‘de grote drie’ en respectievelijke bijgerechten. Daarom neemt Voetbalzone dit seizoen een Kijkje in de Keuken Kampioen Divisie. Met behulp van de archieven en een zorgvuldig geselecteerde clubexpert zetten we de minder belichte Nederlandse clubs in de spotlight.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »