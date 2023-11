Canon van de Nederlandse natuur

Van de grutto en de vliegenzwam tot het radardiertje en het veenmos. Vijftig karakteristieke planten, dieren en schimmels staan centraal in de eerstevan Dick de Vos. Het boek gaat over soorten, die kenmerkend zijn voor onze leefomgeving. Van haring tot knotwilg en van de grote vuurvlinder in Overijssel tot het zinkviooltje in Zuid-Limburg. Maar ook de inmiddels uitgestorven maashagedis - in 1778 opgegraven in Limburg – heeft een plek gekregen in de natuurcanon.

Dit wordt veroorzaakt door het stofje geosmine. Dat is een soort alcohol die wordt afgescheiden door micro-organismen die op en in de bodem leven. Letterlijk betekent geosmine, grondgeur, en je vindt het zowel in de bodem, als in en om bepaalde planten.gaat niet alleen over het leren kennen van bepaalde soorten. Het gaat – zoals gebruikelijk in een canon­ - vooral om het verhaal achter deze dieren en planten. De vijftig soorten zijn vensters.

Niet Aletta Jacobs, maar Anna Maria van Schuurman was de eerste vrouwelijke Nederlandse studentVeel mensen denken dat Aletta Jacobs de eerste vrouw in Nederland was die naar de universiteit mocht, maar niets is minder waar: dat was Anna Maria van Schuurman in 1636. Die naam zal bij de meeste mensen geen belletje doen rinkelen. Vrouwen zijn vaak onzichtbaar geweest in de wetenschap en kunstwereld.

