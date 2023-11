Cambuur kan eindelijk juichen en duwt dolend Groningen verder moeras in

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.zorgde Remco Balk vlak voor tijd voor de beslissing: 2-1. Het is voor het eerst in zes wedstrijden dat de Leeuwarders weer eens drie punten pakken.

Hoewel Cambuur en Groningen elkaar vorig jaar nog troffen in de Eredivisie, was het voor het eerst sinds 1980 dat de twee het op het een na hoogste niveau uitvochten. Op 24 februari van dat jaar rolden de Groningers Cambuur met 6-0 op.

Zondag werd na acht minuten duidelijk dat dat niet twee keer op rij zou gebeuren. Cambuur kreeg een vrije trap op rechts, verdiend na een charge op Balk. Michael Breij ging achter de bal staan en slingerde deze voor het doel, waar Marco Tol stond om binnen te glijden: 1-0.Het was een ferme opsteker voor de ploeg van De Jong, die sinds diens terugkeer aan het roer nog altijd niet wist te winnen. Het eveneens kwakkelende Groningen zorgde pas een halfuur voor het eerste gevaar. headtopics.com

Buiten dat had Cambuur weinig te duchten en het was Dick Lukkien die zich genoodzaakt voelde in te grijpen. Met onder meer Kevin van Veen hoopte de Groningen-trainer in de rust het tij te keren. Het was echter de andere invaller – Luciano Valente – die Groningen op gelijke hoogte bracht. De middenvelder probeerde het op de bonnefooi van ver en zag Van Osch verrast worden door de stuit: 1-1.

Groningen rook bloed en rukte steeds meer op richting het Friese doel. Van Osch hield de schade echter beperkt. Aan de overkant slaagde collega Hidde Jurjus daar niet in. Op een poging van Roberts Uldrikis had de doelman nog antwoord, maar een inzet van Balk bleek te machtig: 2-1. Van Veen miste in de slotfase nog een reuzenkans op de 2-2.Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina. headtopics.com

Live: SC Cambuur - FC Groningen, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van SC Cambuur tegen FC Groningen (Eerste Divisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Bekijk het programma en de uitslagen van het World Cup-kwalificatietoernooiIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕