Buurtbewoners geschokt na schietpartij door buurman

Marlous, die doodgeschoten werd door haar buurman Fouad L., meldde zich volgens bronnen tientallen keren bij de woningcorporatie vanwege overlast. "Wij vragen ons nog steeds af waarom er niets, of heel weinig, is gebeurd met haar meldingen." Iets meer dan 3 maanden na de schietpartij, zijn buren rondom het Heiman Dullaertplein nog altijd geschokt over de gebeurtenissen op 28 september afgelopen jaar. Vragen overheersen Fouad L.

bracht twee van hun buurtgenoten om, moeder Marlous (39) en haar dochter Romy (14), en stichtte brand. Bij het Erasmus MC schoot hij, voor de ogen van studenten, docent en huisarts Jurgen Damen (43) dood en richtte een ravage aan in het studiecentrum. De rechtszaak tegen hem gaat binnenkort van start. Naast de impact die nog altijd zichtbaar is, overheersen ook veel vragen. Had er eerder ingegrepen kunnen worden in de woonsituatie en omgeving van Fouad L.? EenVandaag sprak buurtbewoners en betrokkenen bij het Heiman Dullaertplein





