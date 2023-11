Buslijn 27 blijft volgend jaar door Noordscheschut rijden

Buslijn 27 van Hoogeveen naar Emmen blijft volgend jaar door Noordscheschut rijden. Dat laat het OV-bureau Groningen Drenthe weten. Twee drempels langs de Coevorderstraatweg buiten het dorp zouden tot vertraging leiden. Daarom wilde het OV-bureau dat er aanpassingen zouden komen. Vóór 1 december, anders zou de bus volgend jaar niet meer door Noordscheschut rijden. De gemeente Hoogeveen wilde dat voorkomen en besloot de drempels te verwijderen, maar dat werd uitgesteld.

Aanwonenden maakten bezwaar. Ze vrezen voor de verkeersveiligheid. We begrijpen dat het vinden van een oplossing waar iedereen zich in kan vinden, voor 1 december niet haalbaar is Inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen het OV-bureau, de aanwonenden en de gemeente Hoogeveen. Omdat het OV-bureau het vertrouwen heeft dat er uiteindelijk een oplossing kan worden gevonden waar alle partijen het mee eens zijn, blijft de bus door Noordscheschut rijde

NOSVOETBAL: Veendamse Langeleegte veert op voor interland Oranjejeugd: 'Hé, nummer 10!'Tien jaar na het faillissement van profclub Veendam en 23 jaar na de laatste jeugdinterland aan de Langeleegte speelt Oranje Onder 18 er een wedstrijd tegen Zweden.

Bron: NOSvoetbal

OMROEPBRABANT: Liveblog: Ongeval in Molenschot en boetes voor bellen tijdens het rijdenIn dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant, met een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven. Een automobiliste verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom in Molenschot. Politie betrapt 19 bestuurders op ongeoorloofd bellen tijdens het rijden op de A58.

Bron: omroepbrabant

NOS: Biden en Xi ontmoeten elkaar na een jaarDe Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar voor het eerst in een jaar tijd ontmoet. Ze spraken elkaar zo'n vier uur en kwamen overeen om de militaire communicatie te herstellen en de productie van fentanyl te bestrijden.

Bron: NOS

RTVDRENTHE: Op deze plekken in Drenthe kun je Sinterklaas de komende twee weken verwachtenOp deze plekken in Drenthe kun je Sinterklaas de komende twee weken verwachten rtvdrenthe

Bron: RTVDrenthe

NUSPORT: Eerste racedag in Vegas mondt uit in debacle: 'Een fenomenale shitshow'Video: Ferrari van Sainz raakt beschadigd door losgekomen putdeksel in Vegas. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl

Bron: NUsport

EENVANDAAG: Vertrouwen in de politiek neemt langzaam toe in aanloop naar de verkiezingenVoor het eerst in 2 jaar tijd neemt het vertrouwen in de landelijke politiek weer toe. De nieuwe lichting lijsttrekkers en partijen stemt kiezers hoopvol: 'Ik heb meer vertrouwen in de nieuwe generatie dan de oude.'

Bron: EenVandaag