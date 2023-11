Burgemeester Ter Apel hoopt dat spreidingswet doorgang vindt: 'Ik ga uit van het gezonde verstand van de Eerste Kamer'

Volgens Jaap Velema, burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is het van groot belang dat de spreidingswet wél doorgang vindt.

Velema laat weten dat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van de opvang."Wanneer je werkt met continue hoge druk om de doorgang te realiseren, dan is er geen sprake meer van goede zorg en begeleiding van mensen uit een oorlogsgebied. Je bent ze alleen maar door een systeem aan het jagen."

Onlangs kreeg de spreidingswet een meerderheid in de Tweede Kamer. Aanstaande dinsdag buigt de Eerste Kamer zich over een voorstel van de SGP om de wet controversieel te verklaren."De SGP is eigenlijk altijd het staatsrechtelijk geweten van Nederland. Ik vind het bijzonder dat zij met name deze oproep doen." headtopics.com

'Israël lijkt aanval op te bouwen' • Kamer komt terug van reces voor spoeddebatVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Burgemeester Bleker van Enschede in 'De Verhoorwagen'Sinds 1 februari 2022 is Roelof Bleker burgemeester van Enschede. In 'De Verhoorwagen' werd hij aan de tand gevoeld over tal van actuele kwesties en hete hangijzers. Lees verder ⮕

Zoektocht naar verborgen, industriële pareltjes uit Emmen: 'Deze straatlantaarn lag op een zolderkamer'Het Museum Collectie Brands hoopt de eerste expositie volgend jaar in maart te kunnen laten zien. Lees verder ⮕

Wereldgoal Willems helpt VKW niet, SVBO boekt eerste zegeLees hier het verslag van SVBO - VKW Lees verder ⮕

Maduro: 'Goede eerste helft geeft ons wel vertrouwen'Hedwiges Maduro, interim-trainer van Ajax, haalt vertrouwen uit een goede eerste helft. Dat de ploeg nu achttiende staat, zegt Maduro niks. 'Wij kijken niet naar de ranglijst, vooral naar onszelf.' Lees verder ⮕

Daniel Radcliffe vond eerste zes maanden van zoon 'geweldig'Daniel Radcliffe geniet met volle teugen van zijn pasgeboren zoon. Het eerste halfjaar vond de Harry Potter-acteur een hele belevenis, vertelt hij tegen Entertainment Tonight. Lees verder ⮕