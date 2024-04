Burgemeester Aboutaleb waarschuwt voor De Klassieker zonder supporters

Op te wachten. Hij waarschuwt dat De Klassieker anders weleens helemaal zonder supporters gespeeld zal moeten worden. 'Een lege Kuip zou treurig zijn'. Al sinds 2009 zijn er geen uitfans welkom bij De Klassieker . Desondanks wachtten vorig jaar vele honderden Feyenoord -aanhangers de spelersbus van Ajax op. Door een trucje, de Amsterdammers arriveerden in een anonieme bus en via een andere route bij het stadion, liep het met een sisser af. Wel werd er vuurwerk naar de politie gegooid.

Aboutaleb houdt zijn hart vast voor de confrontatie van zondag."Ik maak me zorgen over die wedstrijd", vertelt de burgemeester aan het."We hebben de laatste keer een paar honderd agenten moeten mobiliseren om de komst van die bus mogelijk te maken. Nou ben ik niet vies van een paar agenten, maar dit is te belachelijk voor woorden. Ik doe een dringend beroep op supporters om zich te gedragen. We hebben die capaciteit voor allerlei andere dingen nodig. Ik kan geen agenten uit de hemel tovere

Burgemeester Aboutaleb De Klassieker Supporters Feyenoord Ajax Zorgen Wedstrijd Gedragen

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Aboutaleb dreigt met geheel verbod op fans bij Feyenoord-Ajax: 'Treurig'Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam doet een klemmend beroep op de fans van Feyenoord om zondag niet opnieuw de spelersbus van Ajax op te wachten. Hij waarschuwt dat De Klassieker anders weleens helemaal zonder supporters gespeeld zal moeten worden. 'Een lege Kuip zou treurig zijn'.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Feyenoord schrijft brief aan Aboutaleb: '5 tot 10 procent van de Kuip bewust leeg'Uit een 55-pagina's tellende brief aan burgemeester Ahmed Aboutaleb blijkt dat Feyenoord jaarlijks 4,5 miljoen euro besteedt aan de beveiliging van thuiswedstrijden. De veiligheid in de Kuip gaat bovendien ten koste van het aantal te koop aangeboden kaarten: vijf tot tien procent van het stadion blijft bewust leeg.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Pieterse en Meijering kleuren Italiaanse klassieker, maar Balsamo sprint naar zegeElisa Balsamo heeft voor de tweede keer Trofeo Alfredo Binda gewonnen. De Italiaanse klopte Lotte Kopecky en Puck Pieterse in de sprint.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Pieterse en Meijering kleuren Italiaanse klassieker, maar Balsamo sprint naar zegeElisa Balsamo heeft voor de tweede keer Trofeo Alfredo Binda gewonnen. De Italiaanse klopte Lotte Kopecky en Puck Pieterse in de sprint.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Feyenoord-publiekslieveling Ono te gast bij KlassiekerLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Ronde van Drenthe 2024: 'Heel pittig parcours, geen échte klassieker'De Ronde van Drenthe voor vrouwen was in 2024 anders dan andere jaren. Volgens voorzitter Femmy van Issum is de afgelopen editie vooral te danken aan de inzet van vrijwilligers.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »