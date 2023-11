Buitenlandse pers schrikt van historisch drama bij Ajax: 'De tragedie duurt voort'

De Franse sportkrant L'Équipe ziet een sportieve en bestuurlijke crisis van ongekende omvang. 'Ajax slaagt erin de eigen situatie iedere week te verslechteren. De club won voor de tiende keer op rij niet en tegen PSV gebeurde dat in stijl. Hoewel Ajax twee keer op voorsprong kwam, werd de ploeg door de Eredivisie-koploper verpulverd.' 'Een historisch drama', schrijft het Spaanse Marca. 'Ajax kan zich niet oprichten.

Ook de BBC is verbaasd: 'Ajax werd in 2022 nog kampioen met Manchester United-coach Erik ten Hag, maar heeft nu slechts vijf punten verzameld in acht competitieduels.' 'De supporters van PSV genoten' Ook Belgische media schrikken van de staat waarin de Amsterdamse club verkeert. 'Ajax verzuipt ook tegen PSV en wordt zowaar rode lantaarn in de Eredivisie', kopt Sporza.

