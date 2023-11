Buitenlandse media zien Ajax ‘elke week’ slechter worden: ‘In stijl verloren’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Na de nederlaag op bezoek bij PSV (5-2) schrijven onder meer de Belgische, Franse en Spaanse pers uitgebreid over de crisis in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax liep in het Philips Stadion uiteindelijk tegen een ruime nederlaag aan, ondanks dat de ploeg in verschillende fases van het duel sterk voor de dag kwam en de nodige kansen bij elkaar speelde. "Even leek het alsof Ajax zijn rug zou rechten, maar het bezoek aan Eindhoven is uiteindelijk een nachtmerrie geworden", schrijft het Belgische medium"Ajax voetbalde vrank en vrij en verzamelde doelrijpe kansen tegen een gemakzuchtig en onherkenbaar PSV. Dat het na 20 minuten slechts 1-1 stond, was een klein mirakel." Toch verloor Ajax wederom."Met 5 punten uit 8 wedstrijden is Ajax hekkensluiter.

Het malheur van Ajax bereikte ook Spanje."Ajax weet zich niet op te richten. Het drama wordt steeds groter en de alarmbellen zijn al afgegaan", ziet."Het ontslag van Maurice Steijn en de aanstelling van Maduro hebben hebben de staat van Ajax niet weten te veranderen." headtopics.com

"De nederlaag in deze Nederlandse 'klassieker' bevestigt de enorme institutionele en sportieve crisis waarin Ajax verkeert", gaat de krant verder."Een historisch drama voor een team dat helemaal niet gewend is om met dergelijke situaties om te gaan."

Sutalo mag toch ook wel uit de basis verdwijnen, Sutalo kan de druk nog niet aan, terwijl dit voor Medic of een Jong-speler een goed moment is om in te stappen. Wat een klotejaar is dit voor Ajax. Achteraf bezien had Overmars nooit ontslagen moeten worden en had den ze die storm gewoon even over zich heen moeten laten gaan.Dan liever Aertssen. Geef hem de kans en wie weet heb je een tweede Hato. Medic is gehaald als backup en zal nooit de nummer een worden. headtopics.com

