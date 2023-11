Buitenland Uitgelicht: Canada

In de rubriek Uitgelicht aandacht voor een Canadese zangeres, die in opspraak is geraakt bij oorspronkelijke bewoners van het Noord-Amerikaanse land. Daarover correspondent

Simons schittert, Bayern vernedert Darmstadt: samenvattingen buitenlandBayern München heeft zaterdag een achtklapper op de mat gelegd, terwijl Xavi Simons een van de hoofdrolspelers was bij de monsterzege van RB Leipzig. In Engeland won Arsenal met ruime cijfers van hekkensluiter Sheffield United. Dit zijn samenvattingen van de wedstrijden die zaterdag zijn gespeeld in de Premier League en Bundesliga. Lees verder ⮕

Zeeuwse avonturier groeit uit tot beste speler van CanadaLees meer Lees verder ⮕

Gaza vannacht: communicatie komt weer op gang, dodental 'boven de 8000'De afgelopen uren merkten inwoners van Gaza dat ze weer bereik hadden. Ook familieleden in het buitenland konden weer contact krijgen. Lees verder ⮕

Van 't Wout pakt goud op 1.000 meter, Velzeboer naast podium op 1.500 meterShorttracker Jens van 't Wout heeft goud gewonnen op de 1000 meter bij de wereldbeker in het Canadese Montreal. Hij profiteerde optimaal van een val van zijn twee concurrenten. Xandra Velzeboer eindigde bij de 1.500 meter net naast het podium. Lees verder ⮕

Vrienden en collega's herdenken Matthew PerryCollega's en vrienden van Matthew Perry hebben gereageerd op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur. Perry, bekend van de hitserie Friends, is zaterdag op 54-jarige leeftijd overleden. Politiebronnen meldden aan de Los Angeles Times dat de acteur in zijn huis in Los Angeles is gevonden, waar hij is verdronken in een jacuzzi. Lees verder ⮕