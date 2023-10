Buitenechtelijke zoon van prins Albert wil met zijn vader samenwerken

Grimaldi-Coste zegt in zijn eerste interview dat hij vooral zakelijke kansen ziet. 'Daar heb ik het ook met mijn vader over gehad', stelt hij in het blad Tatler. Prins Albert had een buitenechtelijke relatie met toenmalig stewardess Nicole Coste (links op de foto). Zij maakte enkele jaren later via het blad Paris Match bekend dat ze was bevallen van Alberts zoon. De royal erkende daarna dat Grimaldi-Coste inderdaad zijn zoon is.

' 'Denk dat ik mijn naam eer aan zal doen' Grimaldi-Coste gaat nu eerst zijn studie afronden en daarna met goede doelen werken. Daarmee wil hij 'proberen minder bevoorrechte mensen te helpen', vertelt hij over zijn toekomstplannen. 'En ook werken aan een relatie met Monaco en met mijn vader. Ik heb een goed plan, dus daar ben ik heel blij mee.' Veel druk voelt hij daar niet bij.

Lees verder:

NUsport »

Zweedse mannen zonder te weten vader na spermadonatie voor onderzoekNa DNA-onderzoek blijken in ieder geval drie mannen buiten hun weten om vader is geworden. Ze stonden tijdens hun diensttijd op verzoek sperma af voor onderzoek. Lees verder ⮕

Gewonden en beschadigde infrastructuur bij drone-aanval • Oekraïne werkt samen met Duitse wapenproducentIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Ook Family Guy neemt Harry en Meghan op de hakNa South Park heeft nu ook Family Guy prins Harry en zijn vrouw Meghan op de hak genomen. Zo worden er onder meer grappen gemaakt over de lucratieve deal met Netflix die de hertog en hertogin van Sussex hebben gesloten. Lees verder ⮕

Compleet gezin heeft Q-koorts maar hulp van de gemeente is ver te zoekenLaura Brunenberg (36) en haar 13-jarige dochter kampen iedere dag met de gevolgen van Q-koorts. Dat niet alleen, ook Laura’s vader, moeder en haar zus Stefanie zijn chronisch ziek geworden door de bacterie. Het gezin zoekt hulp bij de gemeente Eindhoven, maar krijgt vrijwel niets voor elkaar. Lees verder ⮕

Compleet gezin heeft Q-koorts maar hulp gemeente ver te zoekenLaura Brunenberg (36) en haar 13-jarige dochter kampen iedere dag met de gevolgen van Q-koorts. Dat niet alleen, ook Laura’s vader, moeder en haar zus Stefanie zijn chronisch ziek geworden door de bacterie. Het gezin zoekt hulp bij de gemeente Eindhoven, maar krijgt vrijwel niets voor elkaar. Lees verder ⮕

TikTok-ster Iris verwerkt jeugdtrauma in theatershow: 'Een meisjesdroom'Ze verovert het internet met haar typetjes en haar video's worden stuk voor stuk honderdduizenden keren bekeken. Toch kiest Iris Rulkens in haar theatershow voor een veel serieuzere toon, met een rol voor haar overleden vader. 'Ik ga dat trauma wat luchtiger proberen te maken. Lees verder ⮕