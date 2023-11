Buijs teleurgesteld over gemiste kansen bij Fortuna

Buijs is teleurgesteld over de gemiste kansen bij Fortuna. Hij beseft dat zijn jonge ploeg nog mentaal moet groeien en dat er nog werk aan de winkel is. Hij benadrukt dat voetbal niet alleen draait om tactiek en fysiek, maar ook om het mentale aspect. Hij moedigt zijn spelers aan om met gemiste kansen om te gaan en te blijven werken aan hun mentale weerbaarheid.

VOETBALZONENL: PEC Zwolle spoelt bekerkater weg en bezorgt Danny Buijs nóg meer zorgenPEC Zwolle heeft zich zondag hersteld van de midweekse bekerflater tegen tweededivisionist AFC (1-0 nederlaag). De ploeg van trainer Johnny Jansen was op eigen veld te sterk voor Fortuna Sittard (2-0) en stijgt dankzij de vierde zege van het seizoen naar de achtste plaats in de Eredivisie.

VOETBALPRİMEUR: Buijs weigert spelers af te vallen na kansenregen: 'Mentale aspect mist bij ons'Danny Buijs baalt enorm van de vele gemiste kansen door zijn ploeg Fortuna Sittard, maar hij zal zijn spelers er niet door afvallen. De coach beseft ook dat hij met een jonge ploeg moet werken en weet wat er nog ontbreekt bij zijn team.

VOETBALPRİMEUR: Saibari krijgt blessure aan oog tijdens wedstrijdSaibari kwam bij de start van de tweede helft in het veld, maar hij deed uiteindelijk slechts een minuut mee. Hij leek een vinger in zijn oog te krijgen."Hij was duizelig, dat oog ging ook dicht zitten en hij zag het op een gegeven moment niet meer", zei PSV-trainer Peter Bosz na afloop. Het Champions League-duel met RC Lens van woensdag lijkt desondanks niet in gevaar te komen.

VOETBALZONENL: Live: PEC Zwolle - Fortuna Sittard, Zondag 5 november 2023De complete wedstrijdpagina van PEC Zwolle tegen Fortuna Sittard (Eredivisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALPRİMEUR: LIVE: PEC moet zich tegen Fortuna herstellen van bekerblamagePEC Zwolle moet zich zien te revancheren voor de dramatische bekeruitschakeling tegen AFC (1-0). De ploeg van trainer Johnny Jansen neemt het in eigen huis op tegen Fortuna Sittard. In de live-omgeving van VoetbalPrimeur volg je de wedstrijd.

NOSSPORT: Twente klopt Fortuna en is na zege Ajax op FC Utrecht nieuwe koploperDe vrouwen van FC Twente zijn in eigen huis Fortuna Sittard met 3-1 de baas en is nog altijd schadevrij. Ajax wint met 5-2 van koploper FC Utrecht.

